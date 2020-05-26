إسرائيل تدعو "تويتر" لحجب حساب الزعيم الإيراني علي خامنئي

ونشرت وزيرة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، أويت فركاش هكوهين"، على حسابها على موقع توير نسخة الرسالة، التي أرسلتها إلى إدراة "تويتر" تطالب فيها بحجب الحساب الرسمي للزعيم الإيراني علي خامنئي، مشيرة إلى أن أن تغريدات خامنئي تنتهك قواعد "تويتر".

وكتبت السياسية الإسرائيلية من التحالف الأزرق والأبيض في رسالة إلى الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي: "في الأيام الأخيرة، نشر خامنئي سلسلة من التغريدات المعادية للسامية تدعو إلى إبادة إسرائيل واليهود". وأضافت: "خامنئي قارن إسرائيل بورم سرطاني...إنه يستخدم تويتر لنشر الكراهية ضد اليهود وإسرائيل"، وفق موقع الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" باللغة الفارسية.

Just sent a letter calling on Twitter CEO @Jack to uphold his own Hateful Content Policy and immediately remove the genocidal and #antisemitic content spewed by @khamenei_ir for far too long. His calls for violence and mass murder need to be banned now! pic.twitter.com/dGguh7aRiT — Orit Farkash Hacohen אורית פרקש הכהן (@FarkashOrit) May 25, 2020

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن إسرائيل ورم سرطاني في الشرق الأوسط، وأن معركة تحرير فلسطين فرض وجهاد.

وأضاف خامنئي أن "الهدف من إيجاد الكيان الصهيوني هو إيجاد قاعدة دائمة للغرب في غرب آسيا".

وأوضح أن "المحادثات مع أمريكا والدول الغربية هي تجربة مرة وخاسرة في القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "النضال من أجل فلسطين جهاد وفريضة إسلامية".

وأردف أن "هدف النضال في فلسطين هو تحرير الأرض من البحر إلى النهر وعودة الفلسطينيين إلى أرضهم".