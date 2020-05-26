الصحة العالمية تعلن عن بؤرة كورونا الجديدة

قال مسؤولون في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن منظمة الصحة العالمية تعتبر الأمريكتين البؤرة الجديدة لجائحة فيروس كورونا، وأن الوقت لم يحن لتخفيف القيود من جانب دولهما.

وقالت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة العالمية للأمريكتين ومديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة نشرت تفاصيلها وكالة "رويترز" للأنباء: إن "التفشي يتسارع في دول مثل البرازيل التي سجلت في الأسبوع الماضي أكبر عدد من الوفيات في العالم لفترة سبعة أيام منذ بدء تفشي فيروس كورونا".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعربت عن قلقها من زيادة عدد الحالات بسرعة في أمريكا الجنوبية، وأكد مدير برنامج الصحة لحالات الطوارئ بالمنظمة، مايكل رايان، في وقت سابق، أن دول أمريكا اللاتينية أصبحت مركزا جديدا لتفشي وباء "كورونا"، مشيرا إلى أن البرازيل تضررت كثيرا من هذا الوباء.

وقال رايان خلال مؤتمر صحفي: "أمريكا اللاتينية أضحت مركزا جديدا لتفشي المرض، حيث أصيب نحو 490 شخصا من كل مئة ألف شخص، وهي نسبة عالية".

وفقط في البرازيل بلغت الحالات قرابة 378 ألف حالة حتى اليوم، خلف أمريكا التي تتصدر ترتيب الحالات برقم قياسي يبلغ قرابة مليون و715 حالة، ونحو 72 ألف حالة في المكسيك.