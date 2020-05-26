المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: الصين تتصرف بشكل خاطئ في هونغ كونغ... فيديو

وقال كودلو لقناة "فوكس نيوز": "الصين تتصرف في هونغ كونغ بطريقة مقلقة للغاية... الصين ترتكب خطأ كبيرا بتحركاتها فيما يتعلق بهونغ كونغ".

وأوضح كودلو أن الاتفاق التجاري المبرم بين أمريكا والصين لم يتأثر بالتطورات المتعلقة بالوضع في هونغ كونغ، كما أكد أن الاتفاق لا يزال ساريا.

وأكد كودلو أن الرئيس دونالد ترامب منشغل ومنزعج للمسار الصيني على خلفية ما يحيط بفيروس كورونا وقضايا أخرى، حتى فقدت مسألة الصفقة التجارية مع الصين أولويتها الآن خلافا لما كان في السابق.

وختم كودلو: "الولايات المتحدة ترحب بوجود أي شركة أمريكية في هونغ كونغ أو البر الرئيسي للصين، سنفعل ما بوسعنا من أجل مساعدتها إذا قررت إعادة سلاسل التوريد الخاصة بها إلى الولايات المتحدة والتحول إلى الإنتاج المحلي، إن ذلك إحدى المهمات الأساسية لسياستنا".