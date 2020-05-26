نتنياهو يرحب بالقرار الأخير بشأن "حزب الله" و"الحرس الثوري الإيراني"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه تحدث عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء، مع الرئيسين الكولومبي إيفان دوكي، والأرجنتيني ألبرتو فرنانديز.

وقال نتنياهو إنه "تحدث مع الرئيس الكولومبي عن تزايد التوغل الإيراني في أمريكا اللاتينية، مرحبا بقرار كولومبيا تصنيف منظمة حزب الله والحرس الثوري الإيراني منظمتين إرهابيتين.

— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 26, 2020

​وكشف مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بحث مع رئيس الأرجنتين "الخطوات التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية بين الدولتين"، وأن فرنانديز قال له إنه يعمل على توسيع رقعة التعاون القائم بين إسرائيل والدول المنتمية إلى السوق المشتركة الجنوبية المعروفة اختصارا باسم "ميركوسور" (وتضم الأرجنتين، والبرازيل، وباراغواي، والأوروغواي).