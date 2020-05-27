ترامب يرد على "تويتر" ويتهمه بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، موقع التواصل الاجتماعي تويتر واعتبره يتدخل في الانتخابات الأمريكية 2020.

وقال ترامب في تغريدة ، "تويتر يتدخل الآن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

وأضاف ترامب، أنهم "يقولون إن بياني بشأن بشأن أن بطاقات الاقتراع بالبريد ستكون احتيالية إلى حد كبير، وستؤدي إلى انتخابات مزورة، مضلل.. ويستندون في ذلك إلى أخبار مضللة من شبكة سي إن إن وواشنطن بوست".

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

واعتبر الرئيس الأمريكي، أن موقع تويتر "يخنق حرية التعبير تماما". مضيفا بصفتي رئيس للولايات المتحدة، لذلك فلن أسمح بحدوث ذلك!".

كان موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اعتبر التغريدة التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يوم الثلاثاء، عن بطاقات الاقتراع بالبريد "مضللة"، لتكون بذلك سابقة من نوعها.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

ووضع تويتر إخطارا بتقصي الحقائق للتحقق من صحة المعلومات التي قالها ترامب.



الإخطار يعرض علامة تعجب زرقاء أسفل التغريدات، ويحث القراء على " الحصول على الحقائق حول بطاقات الاقتراع بالبريد "، ويوجههم إلى صفحة تحتوي على مقالات إخبارية ومعلومات من مدققي الحقائق يكشفون زيف كلام ترامب.وأكد تويتر أن هذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها إخطار لتقصي الحقائق على تغريدة من الرئيس الأمريكي، في امتداد لسياسته الجديدة "للمعلومات المضللة"، التي بدأ العمل بها هذا الشهر لمكافحة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا.

وتفصل الولايات المتحدة الأمريكية أشهر قليلة عن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وخلال تلك الفترة تجري الحملات الانتخابية والتصويت في بعض الولايات لاختيار المرشح النهائي.