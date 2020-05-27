الجيش الوطني الليبي يعلق على تقارير تواجد "طائرات روسية" في ليبيا

انتقد الجيش الوطني الليبي تصريحات الجيش الأمريكي حول وصول "طائرات عسكرية روسية" إلى البلاد.

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا أرسلت مؤخرا مقاتلات عسكرية إلى ليبيا لـ"دعم" مرتزقة شركة "فاغنر" التي تقاتل لصالح ميليشيات الجنرال خليفة حفتر.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، "نتعجب من إشارة الولايات المتحدة، لطائرات روسية في بياناتها وتصريحات مسؤوليها، دون ذكر للطائرات التركية فهناك عشرات الآلاف من المرتزقة من تركيا".

وأشار المسماري، أن قطر تقوم بتجهيز قاعدة الوطية لصالح تركيا، في الوقت الحالي، بحسب ما نقله موقع "أخبار ليبيا".

ونشرت واشنطن، سابقا، صورًا من الأقمار الصناعية، زعمت إنها لطائرات روسية تقاتل بجانب الجيش الوطني الليبي.

هذا وأعلنت الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف ناقش عبر الهاتف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الوضع في ليبيا.

كما صرح مصدر مسؤول في الوزارة، الأسبوع الماضي، عن دعم موسكو لأي مبادرة تهدف إلى وقف سفك الدماء في ليبيا.