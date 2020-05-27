الجيش الأمريكي: اعتراض روسي "خطير" لطائرتنا فوق المتوسط (فيديو)

كشف المكتب الإعلامي التابع للأسطول الأمريكي السادس، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات روسية من طراز "سو-35" اعترضت بشكل "خطير وغير آمن" طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بوسيدون" فوق البحر الأبيض المتوسط.

ونشر المكتب الإعلامي التابع للأسطول الأمريكي السادس على صفحته الرسمية في "تويتر" البيان مرفقا بصور عن الحادثة التي حصلت فوق البحر الأبيض المتوسط.

For the 3rd time in two months, Russian pilots flew in an unsafe and unprofessional manner today while intercepting a @USNavy P-8A Aircraft in the Eastern Mediterranean over international waters.https://t.co/PLLa8KpZ1S pic.twitter.com/TwSXZZIzDN — USNavyCNO (@USNavyCNO) May 26, 2020

وقال المكتب في بيانه: "اعترضت طائرتان روسيتان من طراز "سو 35" طائرة استطلاع "بوسيدون بي 8" فوق البحر الأبيض المتوسط"، واصفا الطريقة بـ"غير الآمنة والخطيرة".

وأشار المكتب الصحفي إلى أن الحادثة استمرت نحو 64 دقيقة في السماء فوق البحر الأبيض المتوسط.

وتم نشر فيديو يظهر عملية الاعتراض عبر طائرتين على كلا الجانبين.