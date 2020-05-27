فرنسا تمتنع نهائيا عن إعطاء هيدروكسي كلوروكين لمرضى "كوفيد-19"

امتنعت الحكومة الفرنسية عن إعطاء دواء هيدروكسي كلوروكين كعلاج للمصابين بمرض "كوفيد-19" في المستشفى خارج إطار التجارب السريرية.

واتخذت فرنسا قرارها بعد توصيات المجلس الأعلى للصحة العامة، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، بحسب موقع الصحة العامة.

ويعقب القرار نشر مجلة لانسيت يوم الجمعة الماضي دراسة كبيرة تضع حقيقة فائدة هيدروكسي كلوروكوين موضع الشك وفوق ذلك فإن تناوله يزيد من خطر أمراض القلب والوفاة.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، قد طلب من المجلس الأعلى للصحة العامة (HCSP) خلال عطلة نهاية الأسبوع النظر فيما إذا كان ينبغي عليه إعادة النظر في السماح بالاستخدام الطارئ لدواء هيدروكسي كلوروكوين للمصابين بالفيروس.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية وقف التجارب الإكلينيكية والسريرية على عقار "هيدروكسي كلوروكوين"، لعلاج فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".