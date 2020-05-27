البحر يلفظ الكمامات الطبية بدلا من الأصداف في أستراليا... فيديو + صور

يلفظ البحر في أستراليا عشرات الآلاف من الكمامات الطبية إلى شواطئ مدينة سيدني وضواحيها.

وتعد هذه الكمامات جزء من البضائع التي فقدتها سفينة " APL England" والتي كانت متوجهة من الصين إلى ملبورن، حيث تعرضت السفينة إلى أمواج عاتية وفقدت نحو 40 حاوية من البضاعة التي تقلها.

Sydney beaches could be closed as face masks wash ashore after APL England loses 40 ship containers - Daily Mail https://t.co/IhTDYDlcIO — J. McLaughlin (@cardcounterswin) May 27, 2020

ويشار إلى أن معظم الحاويات بقيت على عمق 2 كم، ولكن بعضها وصل إلى الشاطئ شمالي مدسنة سيدني، واضطرت السفينة، بسبب سوء الأحوال الجوية، إلى التوجه إلى بريسبان.

وبسبب الحادثة، أغلقت السلطات المحلية العديد من الشواطئ في ضواحي سيدني، ومن المتوقع أن يتم إغلاق شواطئ المدينة أيضًا.

A cargo container, thought to be one of 40 containers lost in giant ocean swells from the APL England ship, has washed up on Birdie Beach. #9Newshttps://t.co/j8ewqKteNT — Nine News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) May 27, 2020

وطلبت السلطات من الأستراليين عدم لمس الكمامات التي انتشرت على الشاطئ، وتجري الآن عمليات تنظيف للشواطئ التي امتلأت بالكمامات.