ميركل: الجائحة لم تنته بعد وما زلنا في البداية

أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الأربعاء، ضرورة توضيح أن جائحة فيروس كورونا المستجد لم تنته، ولا تزال هناك حاجة إلى إجراءات أساسية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه.

وقالت ميركل للصحفيين: "لم يرحل. الفيروس ما زال هنا" مضيفة أنه من المهم بالنسبة لها أن تتفق مع الولايات الفيدرالية الألمانية بشأن الأسئلة الرئيسية بشأن التعامل مع الفيروس التاجي.

وأضافت أن الحكومة الفيدرالية في ألمانيا تراقب عن كثب الوباء لكن المسؤولية العملية تقع بشكل متزايد على عاتق الولايات الـ16، مضيفة أنه يجب توخي الحذر لتجنب انتشار الفيروس بسرعة مرة أخرى.

وقالت: "ما زلنا في بداية الوباء. يمكننا أن نرى، مدى السرعة التي يمكن أن تنتشر بها العدوى لذا يجب أن نكون حذرين للغاية. مع انخفاض أعداد الإصابات الجديدة، علينا ألا نعتقد أن الجائحة انتهت، ما زلنا في البداية"؛ حسب وكالة "رويترز".

عالميًا، بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد نحو 5.70 مليون إصابة، بينها 352 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2.45 مليون حالة شفاء.

تعد ألمانيا ثامن أكثر الدول تضررًا من الجائحة على الصعيد العالمي، حيث سجلت أكثر من 180 ألف إصابة، ونحو 8500 حالة وفاة، لكن حالات التعافي تخطت 160 ألفًا.