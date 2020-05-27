ما حقيقة الاستعراض الجوي بمناسبة "صفر كورونا" في إيطاليا؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطائرات ترسم لوحة لعلم إيطاليا، بدعوى الاحتفال بتسجيل "صفر وفيات" بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.

أكدت وكالة "فرانس برس"، أن هذه الصور تظهر استعراضا مع اقتراب حلول العيد الوطني الإيطالي، وما تزال البلاد تسجّل إصابات ووفيات بالوباء حتى الآن، وأن الصور المستخدمة مع الخبر هي لسرب من الطيران الحربي يقوم بعمل استعراضي، حيث يرسم لوحات دخانية للعلم الإيطالي.

وأفادت الوكالة بأن انتشار هذه الصور بدأ أول أمس، وحصدت هذه الصورة وحدها عشرات الآلاف من الإعجاب والمشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق نفسه، تخرج إيطاليا تدريجيا من عزل تام استمر نحو شهرين للحد من تفشي الفيروس، الذي كانت ثاني دولة أوروبية أكثر تضررا به بعد بريطانيا، مع حصيلة تجاوزت 32 ألف وفاة من أصل أكثر من 230 ألف إصابة، حتى الآن.

وتعتزم إيطاليا السماح باستئناف جميع المطارات عملها، بداية من الثالث من يونيو/حزيران، مع إعادة فتح حدودها أمام سيّاح الاتحاد الأوروبي وإلغاء الحجر الإلزامي للزوار الأجانب، وذلك بعدما بدأت إيطاليا، في الرابع من الشهر الجاري بتليين شروط الحجر المنزلي الصارمة، وإعادة فتح مطاري "روما شيامبينو" و"بيريتولا" في فلورنسا.

وأشار بيان صادر عن سلاح الجو الإيطالي، أنه حلّق سرب من الطائرات فوق العديد من المناطق الشمالية، يوم الاثنين 25 مايو/آيار 2020. ومن المقرر أن تؤدي طائرات سلاح الجو طلعات استعراضية في الأيام المقبلة فوق مدن إيطالية عدة، تنتهي في العاصمة روما، في يوم العيد الوطني الإيطالي، الذي يحتفل به في الثاني من يونيو/حزيران من كل عام.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 5.6 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 350 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.