العالم يترقب إطلاق أول رحلة تجارية مأهولة إلى الفضاء اليوم... صور وفيديو

وستحمل مركبة الفضاء "دراغون" رائدي وكالة "ناسا"، دوغ هيرلي وبوب بينكن، إلى الفضاء على متن صاروخ "فالكون 9" من شركة "سبيس إكس" لتتجه إلى محطة الفضاء الدولية.
ونشرت وكالة "ناسا" الأمريكية على موقعها الرسمي في "تويتر" صورة تظهر الصاروخ وقد علقت عليه المركبة الفضائية "دراغون" في وضعية الجاهزية قبل الانطلاق، والذي سيتم في الساعة 4.33 بتوقيت شرق أمريكا.
Today is the day for #LaunchAmerica! A lot of great work this morning on the Space Coast as @NASA @AstroBehnken @Astro_Doug @usairforce @SpaceForceCSO @NASAKennedy @SpaceX prepare for today's mission! https://t.co/NN4IqeYYcE— Gen. Jay Raymond (@SpaceForceCSO) May 27, 2020
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد سافر قبل أيام، لمشاهدة إطلاق أول رحلة مأهولة منذ حوالي عقد من الزمن تتم من البر الأمريكي، من مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.
Our #LaunchAmerica LIVE coverage includes liftoff of @SpaceX’s Crew Dragon spacecraft, a @KellyClarkson performance, live video from space while @AstroBehnken & @Astro_Doug fly to the @Space_Station and much more.— NASA (@NASA) May 27, 2020
Full schedule: https://t.co/n3m0Tx4yeD pic.twitter.com/xbSN9unevE
وتنطلق المركبة من منصة الإطلاق "39A"، وهي نفس المنصة التي تم استخدامها لإطلاق مركبة الفضاء "أبولو"، في وقت سابق.
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