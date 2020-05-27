العالم يترقب إطلاق أول رحلة تجارية مأهولة إلى الفضاء اليوم... صور وفيديو

تنطلق، اليوم، أول رحلة فضاء تجارية في العالم من قاعدة "كينيدي" للفضاء، على متن الصاروخ "فالكون 9".

وستحمل مركبة الفضاء "دراغون" رائدي وكالة "ناسا"، دوغ هيرلي وبوب بينكن، إلى الفضاء على متن صاروخ "فالكون 9" من شركة "سبيس إكس" لتتجه إلى محطة الفضاء الدولية.

ونشرت وكالة "ناسا" الأمريكية على موقعها الرسمي في "تويتر" صورة تظهر الصاروخ وقد علقت عليه المركبة الفضائية "دراغون" في وضعية الجاهزية قبل الانطلاق، والذي سيتم في الساعة 4.33 بتوقيت شرق أمريكا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد سافر قبل أيام، لمشاهدة إطلاق أول رحلة مأهولة منذ حوالي عقد من الزمن تتم من البر الأمريكي، من مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وتنطلق المركبة من منصة الإطلاق "39A"، وهي نفس المنصة التي تم استخدامها لإطلاق مركبة الفضاء "أبولو"، في وقت سابق.