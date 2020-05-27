فرنسا: سيناريو سوريا يتكرر في ليبيا... والوضع مزعج للغاية

قال وزير خارجية فرنسا إن "سيناريو سوريا يتكرر في ليبيا والوضع مزعج للغاية".

وحسب "رويترز" قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء إن الوضع في ليبيا "مزعج للغاية"، محذرا من أن "سيناريو سوريا يتكرر في هذا البلد".

وقال لو دريان أمام جلسة بمجلس الشيوخ الفرنسي "هذه الأزمة تزداد تعقيدا. نواجه موقفا تتحول فيه ليبيا إلى سوريا أخرى".