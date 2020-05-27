جيجي حديد تهاجم بأشد العبارات السلطات الأمريكية بعد مقتل شاب تحت ركبة شرطي

علقت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، جيجي حديد، على الفيديو الذي وثق مشهد موت مواطن أمريكي تحت ركبة شرطي في الولايات المتحدة.

وشددت حديد بتغريدة لها في"تويتر" على ضرورة محاسبة الفاعلين، منوهة إلى أنه لا يعاقب هؤلاء إلا إذا رصدت الكاميرا أفعالهم.

وأضافت حديد: "الطريقة الوحيدة التي سيتغير فيها هؤلاء، هي عندما تواجه كل هذه الوحوش الجاهلة والعنصرية العواقب خلف القضبان".

And now they should be prosecuted. This happens way too often, and seems only when caught on camera are MURDERERS even getting fired ... unfortunately, the only way things will start changing is if all these racist ignorant monsters have to face the consequences- behind bars. https://t.co/pocb8PDJ08 — Gigi Hadid (@GiGiHadid) May 27, 2020

وفي تغريدة أخرى لاحقة، أشارت حديد إلى التناقض الكبير في التعامل لدى السلطات الأمريكية حيث قالت: "تطلق الشرطة الغاز المسيل للدموع على احتجاج سلمي على مقتل جورج فلويد لكنها وقفت مثل حارس الملكة (اللعين)، عندما اقتحم المتظاهرون البيض بالبنادق مبنى الكونغرس احتجاجا على ارتداء القناع في الجائحة.. تحن نعيش في أمريكا ثانية".

Police fire tear gas into a peaceful protest of George Floyd’s murder but stood like the goddamn Queen’s Guard when white assholes w guns storm the state capitol protesting HAVING 2 WEAR A MASK IN A PANDEMIC. We live in 2 America’s & if this doesn’t make it clear ur a dummy — Sarah Silverman (@SarahKSilverman) May 27, 2020

أثارت مشاهد فيديو لشرطي أمريكي يجثم على رقبة شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة غضبا واسعا لدى الرأي العام.

The FBI and Minnesota law enforcement is investigating the arrest of George Floyd who died after being hand-cuffed and pinned to the ground by an officer’s knee.



Four police officers have been fired. pic.twitter.com/eNMwzSMtDt — Alex Salvi (@alexsalvinews) May 26, 2020

أظهرت مشاهد الفيديو التي تداولها المواطنون في وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا، قيام شرطي بالضغط على رقبة مواطن بركبته أثناء إلقاء القبض عليه بعنف شديد.

ويسمع في الفيديو استغاثة المواطن من ولاية مينيسوتا الأمريكية، وهو يقول: "من فضلك من فضلك، لا أستطيع التنفس... بطني تؤلمني. رقبتي تؤلمني. كل شيء يؤلمني".