الإليزيه: فرنسا ستقاتل للحفاظ على خطة التعافي "الجريئة" للمفوضية الأوروبية

قال مسؤول في مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن فرنسا ستقاتل لضمان عدم تقليص خطة المفوضية الأوروبية لتقديم 750 مليار يورو على شكل منح وقروض لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي للتعافي من التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

وأضاف المسؤول قائلا "من الواضح أنه لن يكون من المرغوب فيه خفض المبلغ الذي اقترحته المفوضية ، خصوصا حجم المنح، ونحن سنقاتل بقوة على تلك الجبهة"، واصفا مقترح المفوضية بأنه "جريء" و"شجاع".

وقال المسؤول "من البديهي أن تلك، هي الأولوية المطلقة. وبالتأكيد فإن آلية الديون المشتركة لتمويل المنح هي أيضا ضرورية." وفقا لـ "رويترز".

وأعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة بقيمة 750 مليار يورو لدعم الاقتصادات التي تضررت بشدة بسبب أزمة فيروس كورونا، على أمل إنهاء أشهر من التشاحن حول كيفية تمويل التعافي والتي كشفت عن انقسام بين الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد.

وتتضمن الخطة منحا بقيمة 500 مليار يورو وهو ما يتماشى مع رغبات ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي.