وصايا المرشد الأعلى الإيراني لمجلس الشورى الإسلامي الجديد

وجّه المرشد الأعلى الإيراني علي الخامنئي رسالة إلى مجلس الشورى الإسلامي الجديد في دورته الحادية عشرة التي بدأت صباح اليوم الأربعاء، ضمّنها بعض التوجيهات والتوصيات للنواب.

وحسب وكالة فارس ، قال الخامنئي في الرسالة التي تلاها حجة الإسلام محمد محمدي كلبايكاني رئيس مكتب قائد الثورة الإسلامية، إن "إحدى ضرورات تبوّء المجلس صدارة الأمور، حضور النواب النشطين والمنتظمين والنزيهين والأمناء وذوي المعرفة بالظروف وأولويات البلاد".

وأكد أن "الاقتصاد والثقافة" يأتيان في صدارة أولويات البلاد، وأوصى النواب بالاهتمام بقضايا مثل إيلاء الاهتمام لمعيشة الطبقات الضعيفة وإصلاح الخطوط الأساسية للاقتصاد مثل العمل والإنتاج ومعالجة التضخم والتزام التقوى والإنصاف في إنجاز مسؤوليات الإشراف واتخاذ المواقف الثورية في الأحداث المهمة والتعامل الأخوي مع السلطتين التنفيذية والقضائية.

وأكد أنه ينبغي إيلاء الاهتمام بإصلاح الخطوط الرئيسية للاقتصاد الوطني مثل "العمل والإنتاج وقيمة العملة الوطنية والتضخم" و"جعل السياسات العامة للاقتصاد المقاوم أساسا للعمل".

وأشار إلى مسؤولية قريبة للمجلس وهي تنظيم الخطة التنموية السابعة للبلاد، وأضاف أن الاهتمام بهذه المسؤولية وكذلك الاهتمام بخفض الدور الأساس للنفط الخام في المصادر المالية للحكومة يعد فرصة سانحة لرسم الخط الاقتصادي للبلاد.