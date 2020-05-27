أمريكا تمهل 60 يوما لإنهاء العمل في البرنامج النووي الإيراني

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستمنح مهلة شهرين لإكمال العمل في برنامج إيران النووي السلمي، الذي سيخضع لاحقا لعقوبات.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بومبيو في بيان مكتوب: "ستنتهي الاستثناءات من العقوبات على هذا النشاط بعد فترة الستين يومًا الأخيرة من الانتهاء من العمل، مما سيسمح للشركات والكيانات القانونية المشاركة في هذا النشاط بوقف عملياتها".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على اثنين من مسؤولي البرنامج النووي الإيراني.

وكتب بومبيو على حسابه على تويتر: "أنا أيضا سأفرض عقوبات على اثنين من مسؤولي البرنامج النووي الإيراني - ماجد أجاي وأمجد سازغار".

وأضاف: "ينبغي على العلماء الإيرانيين الاختيار، بين مواصلة العمل السلمي خارج نطاق انتشار (الأسلحة والمواد النووية) أو المخاطرة بالتعرض لعقوبات".