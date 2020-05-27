شكوى جنائية ضد مدع عام ياباني سابق مارس "القمار" أثناء طوارئ كورونا

كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن تقدم جماعية أهلية بشكوى جنائية ضد رئيس سابق لمكتب ادعاء عام، لممارسته القمار أثناء طوارئ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكدت الهيئة اليابانية "NHK NEWS"، مساء اليوم، بأن الاتهام يعزى إلى أن المدعي العام كان يمارس القمار بلعبة "الماجونغ" أثناء حالة الطوارئ، التي تم إعلانها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتم توبيخ كوروكاوا هيرومو، الذي ترأس مكتب المدعي العام العالي في طوكيو، واستقال من منصبه يوم الجمعة الماضي، لممارسته لعبة الماجونغ مقابل المال في منزل مراسل صحيفة بطوكيو، في الأول والثالث عشر من مايو/أيار الجاري.

ولفتت الوكالة إلى أنه السلطات اليابانية طلبت من المواطنين الالتزام بالإجراءات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، بهدف الحيلولة دون تفشي المرض في البلاد.

وقدمت جماعة أهلية، أمس الثلاثاء، شكوى جنائية لدى مكتب المدعي العام لمنطقة طوكيو، ضد كوروكاوا هيرومو وثلاثة أشخاص آخرين للاشتباه بممارستهم القمار بصفة اعتيادية.

وقال الرئيس المشارك للجماعة إيواتا كاورو، للصحفيين إن المواطنين لا يمكنهم التغاضي عن حقيقة أن مدعيا عاما لعب "الماجونغ" مقابل المال أثناء سريان حالة الطوارئ. وقام محامون وغيرهم بتقديم شكاوى مشابهة أيضا.

ومن المتوقع أن يقوم المدعون العامون اليابانيون بالتحقيق بالقضية بشكل مفصّل واتخاذ قرار بشأن العقوبة الجنائية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 5.5 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 350 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.