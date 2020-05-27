بومبيو: فرصة الشهادة مجددا بأن هونغ كونغ تتمتع بحكم ذاتي "بعيدة"

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الكونغرس اليوم الأربعاء بأن الصين أسقطت أي ادعاء بأن مواطني هونغ كونغ يتمتعون بالحكم الذاتي الذي يتطلبه القانون، وذلك في تقرير يشهد فيه بأن المنطقة لم تعد تستحق معاملة خاصة.

وفي تقرير بخصوص هونغ كونغ أرسل إلى الكونغرس واطلعت عليه "رويترز" قال بومبيو أيضا إنه يأمل أن يتمكن يوما ما في المستقبل من أن يشهد مجددا بأن هونغ كونغ تتمتع مرة أخرى بحكم ذاتي كاف لضمان حصولها على المعاملة الخاصة بموجب القانون الأمريكي.

غير أنه أضاف "في ضوء الظروف الحالية، فرصة حدوث ذلك بعيدة".