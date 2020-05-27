السفير الإيراني: مرافقة القوات المسلحة الفنزويلية لناقلات الوقود الإيرانية عمل شجاع

قال السفير الإيراني في العاصمة الفنزويلية كاراكاس حجت الله سلطاني، إن مرافقة وحماية القوات المسلحة الفنزويلية لناقلات الوقود الإيرانية "عمل شجاع جدير بالتقدير".

حسب وكالة "فارس" كتب السفير سلطاني في حسابه على موقع "تويتر" في هاشتاغ "شكرا فنزويلا" تزامنا مع وصول ناقلة الوقود الإيرانية الثالثة إلى المياه الفنزويلية: "إن شجاعة القوات المسلحة الفنزويلية وخطوتها المهنية في مرافقة ناقلات الوقود الإيرانية حظيت بتقدير إيران والعالم؛ خطوة بثت الطمانينة والأمن لدى طاقم الناقلات. إننا نشكر الشعب الفنزويلي لإنجابه مثل هؤلاء الأبطال".

وفي رسالة أخرى انتقد السفير الإيراني في فنزويلا سياسات الولايات المتحدة المثيرة للتوتر وكتب: "إن إلزام الحكومة الأميركية العدوانية والمتمردة بمسؤوليتها تجاه القواعد والمعاهدات الدولية واحترام حرية الملاحة البحرية وحرية التجارة، يعد التاثير الاستراتيجي الأكثر أهمية لوصول ناقلات الوقود إلى فنزويلا. المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة كانا منتظران ومستحقان لهذا الانتصار منذ أعوام طويلة".

يذكر أن ناقلة الوقود الإيرانية الأولى "فورتشن" رست في ميناء "ال باليتو" فيما رست الثانية "فورست" في ميناء "كاردون" ووصلت الثالثة "بتونيا" إلى المياه الفنزويلية، وستصل الناقلتان الرابعة والخامسة "فاكسون" و"كلافيل" في غضون أيام، لتغطية حاجة فنزويلا من البنزين.