وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تتجاوز الـ100 ألف

أظهرت بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية والمتخصصة في إحصائيات إصابات فيروس كورونا المستجد، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز عتبة المئة ألف اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك في ظل انخفاض متوسط العدد اليومي لحالات الوفاة والذي بلغ خلال شهر مايو/أيار الجاري 1400 وفاة يوميا، ومع عودة المتاجر للعمل وخروج الأمريكيين من العزل العام على مستوى البلاد.

ووفقا لآخر بيانات الجامعة بلغ عدد الوفيات بالولايات المتحدة 100 ألف و47 حالة، وتخطى العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس الـ 1.7 مليون حالة.

The US becomes the first country in the world to lose 100,000 lives to the coronavirus pandemichttps://t.co/mNkXG9kxXw pic.twitter.com/j16QwWbHbm — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 27, 2020

يذكر أن عدد الإصابات على مستوى العالم تجاوز الـ 5.6 مليون إصابة وسُجلت أكثر من 350 ألف وفاة منذ بدء التفشي في الصين أواخر العام الماضي ووصوله إلى أوروبا والولايات المتحدة،وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

وتتحمل أمريكا الجنوبية العبء الأكبر للتفشي في الوقت الحالي، حيث أصبحت البرازيل في المركز الثاني على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات.