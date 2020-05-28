مؤسس فيسبوك يرد على ترامب بشأن حديثه عن إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي

علق الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، أمس الأربعاء، على تهديدات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركات التواصل الاجتماعي بالإغلاق.

وقال زوكربيرغ في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون "الرد الصائب" من قبل الحكومة.

وأضاف زوكربيرغ، "لا بد أن أفهم أولا ما يعتزمون عمله بالفعل، لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرض رقابة على منصة لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة ليس برد الفعل الصائب".

وعرضت فوكس نيوز مقطعا قصيرا للمقابلة وقالت إنها ستذيعها بالكامل اليوم الخميس.

🚨🚨 PROGRAMMING ALERT 🚨🚨



Founder, Chairman, and CEO of @Facebook Mark Zuckerberg will join Dana on #DailyBriefing tomorrow at 2PM EST.



Tune in tomorrow, May 28, for this must-see interview. pic.twitter.com/Qk3LYT34Xi — The Daily Briefing (@dailybriefing) May 27, 2020

كان ترامب قد هدد أمس الأربعاء، بتنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي أو إغلاقها بعد يوم من إضافة شركة تويتر تحذيرا لبعض تغريداته لحث المتابعين على تحري مصداقية هذه التغريدات.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أظهر أن كل ما اتهمه به صحيح، لافتا إلى أنه بصدد اتخاذ "إجراء كبير" ضده.

وأضاف ترامب، في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن الجمهوريين يشعرون أن منصات التواصل الاجتماعي "تسكت أصوات المحافظين"، مؤكدا "سنقوم بتنظيمها أو إغلاقها بالكامل قبل السماح بحدوث ذلك".