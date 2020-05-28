وزيرالدفاع الإيراني: سيتم تشديد الحزام الأمني بشكل أكبر في منطقة الخليج

أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، اليوم الخميس، أنه سيتم تشديد الحزام الأمني بشكل أكبر في منطقة الخليج، وأن كل شيء متوفر لتعزيز الهدوء في المنطقة.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية تصريحات حاتمي خلال كلمة ألقاها أثناء تسليم الحرس الثوري الإيراني قطعاً بحرية متطورة من بينها زوارق سريعة: "كل شيء متوفر لتعزيز الهدوء والاستقرار في المنطقة"، مضيفا بأن "إيران تحافظ على الأمن في مضيق هرمز".

وذكر وزير الدفاع الإيراني، أن "شعوب المنطقة قادرة على توفير أمنها بنفسها بعيداً عن القوى الأجنبية وتدخلاتها".

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، خلال المراسم: "نحن أهل الحرب مع العدو، لكننا لن ننفعل أمامه ولقد أثبتنا ذلك في ميدان المواجهة"، مضيفا بأن قوات إيران البحرية ستمتد إلى أقصى نقاط العالم وهي تترجم هذه القوة من خلال تواجدها في البحار البعيدة.

كذلك أعلن قائد سلاح البحرية بالحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي رضا تنكسري، خلال مراسم اليوم، أنهم اليوم يعلمون: "أنه حيثما يوجد أميركيون فنحن بجانبهم وسوف يشعرون بنا أكثر في المستقبل القريب".