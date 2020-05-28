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    البحرية الإيرانية

    إيران تتخذ قرارا عسكريا هو الأول من نوعه بشأن قاسم سليماني

    © REUTERS / File Photo
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    أعلن اللواء علي رضا تنغسيري، قائد القوات البحرية الإيرانية، أن بلاده تعمل حاليا على تصميم سفينتين عسكريتين واحدة ستحمل اسم "قاسم سليماني" والثانية ستكون باسم "أبومهدي المهندس".

    وقال تنغسيري خلال مراسم تسليم زوارق بحرية جديدة، اليوم الخميس، إن السفينتين مزودتان بمنصة لهبوط وإقلاع المروحيات.

    انطلاق صاروخ هاربون من سفينة حربية أمريكية
    © Photo / Public domain
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    وأشار تنغسيري بحسب موقع وكالة "فارس" الإرانية إلى أنه "تم تسلم مجموعة كبيرة من الزوارق البحرية السريعة، تضم 112 زورقا هجوميا قاذفا للصواريخ من طراز ذوالفقار وحيدر وميعاد".

    وقال إنه "يتم توفير وإنتاج أكثر من 95٪ من الاحتياجات الأساسية لهذه القوة محليًا".

    وأشار إلى أن هذه الزوارق "ستزيد القوة الهجومية للقوات البحرية في الحرس الثوري في مياه الخليج".

    وقال قائد القوات البحرية الإيرانية إن الزوارق الجديدة "ستتواجد إلى جانب الأمريكان أينما حلوا"، مشددا على أن الأمريكيين سيشعرون بوجود الحرس الإيراني أكثر مستقبلا.

    وتابع: "نحن نأخذ التهديدات الأمريكية على محمل الجد، لا نخشى الموت، ومستعدون للتضحية، وسنوجه صفعة للعدو في أي مواجهة".

    ولفت إلى أن سرعة الزوارق الجديدة بلغت 92 عقدة، مشيرا إلى أن "هذه السرعة هي 3 أضعاف سرعة السفن الأمريكية، التي تم تحقيقها بسبب تصميمها الفريد وتحديث هياكلها الحركية".

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