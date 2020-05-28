ترامب ينشر أشهر "رموز الموت" على حسابه في "فيسبوك"... فيديو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الجمهوريين يشعرون أن منصات التواصل الاجتماعي "تسكت أصوات المحافظين"، مؤكدًا "سنقوم بتنظيمها أو إغلاقها بالكامل قبل السماح بحدوث ذلك".

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أشهر رموز الموت، وهو عبارة عن مقطع فيديو لأغنية الموت الكوميدية لخصمه الأكثر ترجيحا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، جو بايدن.

وظهر في الفيديو، جو بايدن خلال تصريحاته التي أثارت جدلا، حين قال "إن ذوي البشرة الداكنة لن يكونوا أصلاء إن صوتوا لمنافسه دونالد ترامب"، ومن ثم تبدأ الموسيقى الكوميدية حيث يحمل راقصون نعشا وقد كتب عليه "بايدن رئيسا"وهو شعار حملة بايدن الانتخابية.

وقال ترامب، في تغريدتين، أمس الأربعاء: "يشعر الجمهوريون أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تسكت أصوات المحافظين تمامًا. سنقوم بتنظيمها أو إغلاقها بقوة، قبل أن نسمح بحدوث ذلك. لقد رأينا ما حاولوا فعله، وفشلوا في عام 2016. لا يمكننا ترك نسخة أكثر تعقيدًا من ذلك تحدث مرة أخرى".

وتفصل الولايات المتحدة الأمريكية أشهر قليلة عن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وخلال هذه الفترة تجري الحملات الانتخابية والتصويت في بعض الولايات لاختيار المرشح النهائي عن كل من الحزبيين الجمهوري والديمقراطي، اللذين يتنافسان في الانتخابات.