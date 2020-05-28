"فورد" تبتكر نظاما يقتل فيروس كورونا داخل السيارات

والنظام عبارة عن برنامج كمبيوتر يرفع درجة حرارة صالون السيارة إلى 133 درجة فهرنهايت (56 درجة سيليوس تقريبا) بما يكفي لتدمير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب موقع "أوتوموتيف نيوز".

وسيستخدم البرنامج محرك السيارة وأنظمة التكييف لرفع درجة حرارة الصالون لمدة 15 دقيقة بهدف القضاء على أي وجود لفيروس كورونا المستجد في السيارة.

Ford tests heating software to kill coronavirus in police vehicles https://t.co/XusCfKPXXW via @Automotive_News — Kerry Cardwell (@kerryc33) May 27, 2020

وطورت فورد البرنامج بالمشاركة مع باحثين من جامعة أوهايو لتطوير النظام واختباره في سيارات الشرطة في نيويورك وكاليفورنيا وميشيغان وماساشوستس وأوهايو وفلوريدا.

وقال رئيسا المعامل في قسم المايكوروبيولوجيا في جامعة ولاية أوهايو، جيف جانيس وجيسي كويك، "بحثنا مع فورد يشير إلى أن تعرض فيروس كورونا المستجد لدرجة حرارة 56 درجة مئوية أو 132.8 درجة فهرنهايت لمدة 15 دقيقة يقضي على أكثر من 99 في المئة من الفيروسات الموجودة على الأسطح الداخلية والمعادن المستخدمة داخل سيارات "بوليس إنترسيبتور يوتيليتي".

ولاحظ الموقع، أن هذه هي المبادرة الأولى من قبل شركات السيارات في المحاولة للمحافظة على تعقيم وتطهير السيارات في زمن كورونا.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فورد، جيم هاكيت، إن الشركة تدرس إمكانية استخدام خامات مضادة للميكروبات في تجهيز سياراتها في المستقبل.

وتركز شركة فورد على استخدام هذه التقنيات في الوقت الراهن مع السيارات التي تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون وسيارات كروس أوفر "إكسبلورر" الأكثر مبيعا.