إيران... لاريجاني من رئاسة البرلمان إلى منصب جديد

أعلن مكتب المرشد الإيراني، اليوم الخميس، تعيين الرئيس السابق لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علي لاريجاني، مستشارا للمرشد وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) جاء قرار التعيين: "نظرا للتجارب المفيدة والقيمة التي اكتسبتموها خلال فترة تصديكم للمسؤوليات في البلاد وخاصة خلال ثلاث دورات في مجلس الشورى الإسلامي نعينكم مستشارا للقائد وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام".

وانتخب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، اليوم الخميس، النائب محمد باقر قاليباف رئيسا للمجلس في دورته الجديدة، وذلك لعام واحد.

ويعد مجمع تشخيص مصلحة النظام هو أحد أجهزة الحكم في إيران.