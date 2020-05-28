بعد إعلان بدء تصنيع سفينة "تحمل طائرات"... إيران تتحدث عن "الجزء الخفي" من القوة العسكرية

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن قدرات البلاد الدفاعية لها أجزاء علنية وأخرى خفية، وأن الجزء المهم والخطير منها هو خفي.

جاءت تصريحات قائد الحرس الثوري، اللواء سلامي في كلمته اليوم خلال مراسم انضمام 120 زورقا قتاليا للقوة البحرية للحرس الثوري في بندرعباس جنوبي البلاد.

وأكد بندرعباس أن هذه القوة الخفية سيلمسها العدو في حال ارتكابه أي عدوان "إذ سيرى جحيما حينما تنهال النيران عليه من كل حدب وصوب"، بحسب وكالة أنباء "فارس".

واعتبر قائد الحرس الثوري أن سواحل الخليج ، تشهد اليوم بانضمام هذه القوة البحرية، ميلاد قوة جديدة في المنطقة، معتبرا أن "تعزيز القدرات هو منطقنا وهدفنا وبرنامجنا".

ونوه بندرعباس أركان الحرب المتبعة في إيران، وهي استخدام القوة لكسر إرادة العدو وحكمة استخدام القوة على أساس المنطق والتدبير هي من أركان اقتدار البلاد.

وأشار بندرعباس إلى أن إيران أثبتت مرارا بأنها "لا ترضخ أمام عدو" وأنها صاحبة إرادة وتقدم وأن تقدمها ذو طابع دفاعي.

وشدد على أن قدرات إيران الدفاعية لها الكثير من الأجزاء العلنية والخفية مبينا أن الجزء المهم والخطير من قدرتنا "خفي وسيرى الأعداء هذه القدرة يوما لو ارتكبوا أي عدوان فيحنها ستصبح الساحة جحيما لهم بعد أن تنهال النيران عليهم من تحت البحر وسطح البحر والجو".

ودشنت إيران اليوم 112 زورقا سريعا للقوة البحرية للحرس الثوري، وتم الكشف عن بدء تصنيع سفينة حربية كبيرة بطول 65 مترا قادرة على نقل المروحيات باسم "الشهيد الحاج قاسم سليماني" ستتبع للقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني.