الطاقة النووية الإيرانية: إيران قادرة على تأمين وقودها النووي

قال المتحدث الرسمي باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الخميس، إن طهران قادرة على تزويد نفسها بالوقود النووي من دون اللجوء إلى روسيا.

طهران – سبوتنيك. وقال كمالوندي، لوكالة "إسنا": وقودنا يأتي إلينا من روسيا دون أي مشكلة عندما يكون هناك حاجة. في حال انتهى الوقود، لدينا إمكانية تصنيعه في المستقبل من دون الاستناد على أي دولة أخرى".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن سابقاً، أن الولايات المتحدة تلغي جميع الاستثناءات من العقوبات للطاقة النووية السلمية الإيرانية، ما عدا المفاعل الأول لمحطة بوشهر، الذي تم تمديد استثناءه لمدة 90 يوماً. وكانت هذه آخر امتيازات في إطار الصفقة النووية.

وبدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون عدم الانتشار، كريستوفر فورد، أن واشنطن اليوم راضية عن عمل المفاعل النووي في بوشهر الإيرانية لكنها ستقوم بتقييم ملاءمة تمديد الإعفاءات من العقوبات كل 90 يوماً.

في نهاية شهر نيسان/ أبريل، سلمت روسيا دفعة جديدة من الوقود النووي، الضرورية لمزيد من التشغيل الناجح لمفاعل بوشهر.