الكرملين: مطالبات التخلي عن المساعدات الإنسانية الروسية في أوروبا "مؤسفة"

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يعلم بأن سفراء بعض الدول يطالبون في العواصم الأوروبية من سلطات هذه البلدان التخلي عن المساعدات الإنسانية من روسيا.

موسكو - سبوتنيك . وتابع بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس: "الكرملين يأسف لذلك. بالفعل، هذه المعلومات في حوزتنا منذ زمن طويل"، مضيفا: "لا نتفهم هذه الدعوات في هذا الوقت الصعب".

وأوضح: "نحن نعلم أنه في العديد من العواصم الأوروبية ينصح سفراء بعض الدول سلطات هذه البلاد بعدم التفاعل مع روسيا بأي شكل من الأشكال في مجال المساعدات الإنسانية وغيره"، مضيفا: "السفراء يتجاهلون قواعد السلوك الدبلوماسي ويطلبون التخلي عن المساعدات التي تم تقديمها أو التي يتم تقديمها".

وأضاف: "هذا يدعو للأسف بشكل عام، وخاصة يدعو للأسف وعدم التفهم في هذه الفترة الصعبة للعالم بأسره والتي على عكس ذلك، تطلب منا التفاعل، ومساعدة بعضنا البعض والثقة المتبادلة".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد ذكر سابقا الاتهامات الموجودة ضد روسيا بالرغبة باستغلال التفاعل الإنساني والطبي لتعزيز النفوذ الجيوسياسي.