مقتل 60 شخصا بهجوم مسلح في نيجيريا

لقي نحو 60 شخصا مصرعهم، اليوم الخميس، إثر هجوم قام به مسلحون، شمال غربي نيجيريا.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، نقلا عن مصادر محلية، قالت، اليوم الخميس، إن مجموعات من المسلحين شنوا عدة هجمات على 5 قرى شمال غربي نيجيريا.

ووقعت الهجمات في قرى تابعة لولاية صكتو، التي تقع في أقصى الشمال الغربي من نيجيريا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر طبية في الولاية، قولهم إن نحو 60 جثة وصلت إلى المستشفى عقب الهجوم، مشيرين إلى أنه تم قتلهم بالرصاص.

وتشهد نيجيريا صراعات عنيفة بين العرقية الفلانية التي تعمل بتربية الحيوانات، وبعض القبائل الأخرى المشتغلة بالزراعة، من جهتها تستغل العصابات المسلحة تلك الصراعات، وتقوم هي الأخرى بشن هجمات لصالحها.

ومنذ العام الماضي قتل المئات في شمال غربي نيجيريا بهجمات تنسبها الحكومة لعصابات تقوم بعمليات سطو وخطف.