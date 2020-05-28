إيران تلحق 112 زورقا قاذفا للصواريخ بأسطول المدافعين عن أمن الخليج

وأقيمت اليوم مراسم إلحاق الزاورق الجديدة في ميناء بندر عباس (جنوبي ايران) بحضور وزير الدفاع والقائد العام للحرس الثوري وقائد القوة البحرية للحرس.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية حضر هذه المراسم القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ووزير الدفاع العميد أمير حاتمي، مراسم انضمام هذه الزوارق السريعة والجديدة للقوة البحرية للحرس الثوري في المنطقة الأولى لبحرية الحرس الثوري.

ومن جانبه قال الأدميرال علي رضا تنکسیري قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية بأن سرعة الزوارق السريعة للبلاد بلغت 92 عقدة، لافتا إلى البدء قريبا بتصنيع سفينة "الشهيد سليماني" الحربية بطول 65 مترا.

وفي تصريحه، اليوم الخميس، خلال المراسم قال تنكسيري، إن أكثر من 95 بالمائة من الحاجات الأساسية للقوة البحرية للحرس الثوري يتم توفيرها وإنتاجها داخل البلاد.

وأكد على أن هناك تغييرات خاصة أجريت على هذه الزوارق للارتقاء بادائها وفاعليتها من حيث التصميم ونوع الأسلحة المستخدمة.

وأشار إلى تحقيق سرعة 92 عقدة في القطع البحرية الإيرانية بمعرفة وطنية، وتابع: "هذه السرعة تعادل 3 أضعاف سرعة القطع البحرية الأمريكية حيث تحقق هذا الأمر من خلال التصميم الفريد من نوعه والارتقاء بهيكلية المحركات".

واعتبر تنكسيري أن "السرعة والخفة وقدرة المناورة العالية إلى جانب الارتقاء بالاسلحة المستخدمة، من خصائص القطع البحرية القتالية –الهجومية الجديدة المصنعة من قبل الصناعات الدفاعية والشركات المعرفية".