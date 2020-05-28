للوصول إلى "قوة قطبية"... تركيا تجري أبحاثا استكشافية في قطبي الكرة الأرضية

ينفذ علماء أتراك أبحاثا ودراسات عديدة على مدار أعوام، بهدف جعل تركيا "قوة قطبية"، من خلال رحلات استكشافية إلى القطبين الجنوبي والشمالي من الكرة الأرضية.

أشارت رئيسة المركز التركي للأبحاث القطبية في جامعة إسطنبول التقنية، بورجو أوزصوي، إلى أن تركيا تقوم بهذه الأبحاث كل عام مع تزايد قوتها الدولية في العالم.

واعتبرت أوزصوي في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، أنه أمر محتم أن تكون تركيا "قوة قطبية"، مبينة أن تركيا أنشأت بعثة علمية قطبية وأول قاعدة قطبية لها في عام 2019.

وأشارت الباحثة إلى أن هذه القاعدة التركية تستضيف باحثين زائرين من بلدان أخرى وتوفر لهم الدعم اللوجستي والعلمي للدول الأخرى، وأن دراسات الجدوى لإنشاء قاعدة دائمة في القارة القطبية الجنوبية وصلت إلى مراحلها النهائية، والمخطط تشغيلها عام 2023.

وقالت أوزصوي: "أثناء إجراء دراساتنا في القطب الشمالي، اكتشف الفريق نوعا جديدا من البكتيريا".

وبدوره قال المتخصص في علوم البحار في جامعة البحر الأسود التقنية بولاية طرابزون إرسان بصار، إن البعثات العلمية السنوية وزيادة المشاريع بالقطبين عززتا من سياسة تركيا القطبية".

ونوه بصار إلى أنه "يجب على تركيا ترقية وضعها كمراقب في القارة القطبية الجنوبية، لتصبح إحدى الدول التي تتخذ القرار"، على حد تعبيره.

وتابع: "من المرجح أن تصبح تركيا قوة قطبية في القارة القطبية الجنوبية، حيث يمثل العِلم أولوية، ولكن لا يزال هناك الكثير للقيام به".

وتقوم أنقرة بأبحاث مكثفة منذ عام 2016 في القطبين بهدف دعم الأبحاث التركية، وعمل الفريق العلمي الأول على 16 مشروعا، وحقق أهدافه.