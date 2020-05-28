مطار ألماني يعرض إجراءاته الصارمة لاستقبال المسافرين... فيديو وصور

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن المسافرين في مطار زوريخ سيجدون عند استئناف رحلات الطيران، أجهزة روبوت تقوم بأعمال النظافة وماكينات تبيع الكمامات وأماكن إضافية يصطف فيها الركاب قبل الصعود إلى الطائرة.

ومن المقرر استئناف الرحلات قريبا مع تخفيف القيود التي فُرضت لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وتعتزم شركات طيران مثل "سويس إنترناشونال" و"إديلويس إير" التابعتين لشركة لوفتهانزا تكثيف هذه الخدمات خلال الأسابيع المقبلة مع إعادة فتح الحدود الشهر المقبل.

وقالت الجهة المشغلة للمطار، إن هذه الشركات تنسق مع شركة الخدمات الأرضية وشرطة المطار بشأن إجراءات السلامة بما يتوافق مع إرشادات السلطات الصحية الاتحادية. وفقا لـ "رويترز".

Flughafen Zürich AG, @KapoZuerich, @FlySWISS & @swissport haben mit weiteren Partnern ein Schutzkonzept erarbeitet. Ziel: Reisende, Besuchende und Mitarbeitende bestmöglich zu schützen und durch getroffene Massnahmen eine sichere Flugreise zu ermöglichen. https://t.co/OGyiFYoOfB pic.twitter.com/RfQtnHD57o — Zurich Airport (@zrh_airport) May 28, 2020

وتشمل الخطوات التنظيف المستمر لكافة الأشياء التي تلمسها أيدي المسافرين بالمطار وعربات الأمتعة وتوفير المئات من عبوات مطهرات الأيدي ووضع ألواح زجاجية على كل المكاتب، كما ستوفر ماكينات البيع الكمامات والمطهرات.

ولتجنب تكدس المسافرين سيتم استخدام أنظمة لرصد مستويات الزحام عند نقاط التفتيش الأمنية كما سيتم تشغيل أكبر عدد ممكن من وحدات الكشف عن جوازات السفر وستكون مناطق الاصطفاف أكثر اتساعا لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي.

The first safety stations in Switzerland by @Selecta_ch were set up at the boarding pass controls in check-in 1 and 2. The vending machines offer masks and disinfectants to ensure compliance with hygiene measures. pic.twitter.com/5oAg3K13up — Zurich Airport (@zrh_airport) May 13, 2020

وتحث شركة "سويس إنترناشونال" المسافرين على تغطية أنوفهم وأفواههم على متن الطائرات. وبالإضافة إلى زيادة عمليات تنظيف الطائرة، ستعطي الشركة الركاب مناديل معقمة وستعلق خدمات مثل تقديم المناشف الساخنة ومبيعات السوق الحرة لكنها لا تعتزم ترك مقاعد خالية بين الركاب.

Wir ziehen um! In den kommenden Wochen werden wir unseren neuen Hauptsitz als erste Mieterin im @TheCircleatZRH beziehen! Die "Homebase" bietet rund 600 Mitarbeitenden eine moderne Arbeitswelt direkt am Schweizer Tor zur Welt. https://t.co/7SRVY0c6Vv pic.twitter.com/jrTLQpvgxZ — Zurich Airport (@zrh_airport) May 26, 2020

قال توماس فريك، الرئيس التنفيذي لقسم التشغيل في شركة الطيران السويسرية لقناة (إس.آر.إف) "لا تستطيع أية شركة طيران من الناحية التجارية أن تترك 40 بالمئة من مقاعد الطائرة خالية. هذا بالإضافة إلى أن ترك تلك المقاعد خالية لا يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي في ظل القواعد الحالية".