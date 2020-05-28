شوارع تحولت إلى رماد... احتجاجات واسعة على مقتل شاب تحت ركبة شرطي أمريكي... فيديو

شهدت مدينة منيابولس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا الأمريكية، احتجاجات واسعة على خلفية مقتل مواطن من أصول أفريقية تحت ركبة شرطي أمريكي.

وبحسب صحيفة "إيوتنيس نيوز"، استمرت الاحتجاجات العنيفة حوالي 5 ساعات، وسجل حوالي 30 حريقا لمنازل، منها 16 حريقا في شارع واحد.

وبحسب إدارة إطفاء مينيابوليس، فإن سيارات الإطفاء المستجيبة تضررت من الحجارة والمقذوفات التي ألقاها المواطنون، احتجاجا على وفاة جورج فلويد، تحت ركبة شرطي.

Massive fires erupt across the city of Minneapolis. We are reporting live from this scene all morning. The latest on @kstp pic.twitter.com/Vzd4GwopwU — Ashley Zilka (@ashleyzilka) May 28, 2020

وسجلت السلطات مقتل مواطن واحد نتيجة تبادل إطلاق الرصاص أثناء الاحتجاجات، وأعلنت عن وجود متهم قيد الاعتقال على خلفية الأحداث.

More fires all along this entire street. Unbelievable. @KSTP pic.twitter.com/OiEkt25BIr — Ashley Zilka (@ashleyzilka) May 28, 2020

وناشد حاكم الولاية تيم والتز المواطنين على "تويتر" إلى ضرورة الاحتجاج بشكل سلمي، تجنبا لوقوع خسائر جديدة بين الممتلكات، بحسب موقع "mprnews".

ونشرت السلطات في الولاية، في وقت سابق من اليوم، مشاهد فيديو تظهر العملية كاملة مصورة قبل مقتل الشاب "من أصول أفريقية" على خلفية التعامل العنيف الذي تلقاه من عناصر الشرطة.

Officials in #Minneapolis would rather set in motion hundreds of millions of dollars in damage to the city....



instead of arresting a low life degenerate killer who worked for the city.



White city officials are willing to destroy their own city, just to protect a race soldier? pic.twitter.com/umVsK6QrST — Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) May 28, 2020

وحاولت شرطة ولاية منيابوليس، تبرئة الضابط من خلال توضيح تفاصيل ما حدث، خصوصا أن الفيديو أشار لوجود شخين آخرين في مكان الحادث.

الفيديو الذي مدته حوالي 20 دقيقة يظهر قيام رجال الشرطة باستجواب الضحية (فلويد) وهو جالس على الأرض، لكنه لم يظهر تفاصل موته في وقت لاحق، مع ظليل الأشخاص المتواجدين في الفيديو.

Minneapolis, Minn. on the morning of 28 May, 2020 following a night of race rioting. Buildings have been burned to the ground and stores looted as an alleged act of protest against the death of George Floyd. #BlackLivesMatter #Antifa pic.twitter.com/kvISMLN0jK — Andy Ngô (@MrAndyNgo) May 28, 2020

وتظهر اللقطات رجال الشرطة وهم يستجوبون فلويد وهو جالس على الأرض، لكن الفيديو الذي تم التقاطه بواسطة ضابط في شرطة بارك منيابوليس لا يقدم الكثير من التفاصيل بشأن كيفية وفاة فلويد وهو في قبضة القوة الأمنية.

#Minneapolis is currently on fire.



pic.twitter.com/yQu0IZBP7g



Trust and confidence is in tatters once again. — Cate أخت كيت LLB AUTHOR 🌹🌹🌹 (@shanticate) May 28, 2020

وبحسب "سكاي نيوز"، طردت شرطة مينيابوليس الأشخاص الأربعة الذين ظهروا في الفيديو المصور، والذين شاركوا في الحادث، وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالية تحقيقا بمشاركة محققي الولاية.

وعلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، على الفيديو الذي وثق مشهد موت مواطن أمريكي تحت ركبة شرطي في الولايات المتحدة.

A look at buildings burning in Minneapolis from the protests over the death of George Floyd 👀😳 📸 (IG- reed.bartelings) pic.twitter.com/EQCKoDgPpg — WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR) May 28, 2020

وقال ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي يحققان في قضية رجل أسود أعزل توفي أثناء احتجازه لدى الشرطة في مدينة منيابوليس.

وأضاف ترامب: "مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل يجريان بالفعل، بطلب مني، تحقيقا في وفاة جورج فلويد المؤسفة جدا والمأساوية في منيابوليس"، وتابع: "طلبت الإسراع بهذا التحقيق، وأنا ممتن جدا لكل ما بذلته سلطات إنفاذ القانون المحلية من جهد".