أردوغان يعلن عن رفع القيود على العديد من الأنشطة ابتداء من أول يونيو

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن الحكومة التركية ستسمح بإعادة فتح المطاعم والمقاهي والمتنزهات والمنشآت الرياضية، بالإضافة إلى رفع قيود السفر بين المدن وذلك ابتداء من أول يونيو/ حزيران.

ويأتي ذلك ضمن إطار حملة تخفيف القيود المفروضة المتعلقة بانتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد الذي يسبب وباء "كوفيد-19".

وأشار الرئيس التركي إلى أن القيود ستظل قائمة على الأشخاص ما دون الثامنة عشر وما فوق سن 65، وفق وكالة "الأناضول".

يشار إلى أن الولايات التركية قضت أول أيام عيد الفطر في المنازل بسبب حظر التجول المفروض على جميع الولايات الـ81، ضمن التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، فيما سمح لكبار السن بقضاء ساعات محددة خارج منازلهم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس/آذار الماضي، فيروس كورونا المستجد، "جائحة"، وأصاب الوباء 5.8 مليون شخص حول العالم توفي بينهم أكثر من 375 ألف شخص، فيما تعافى ما يزيد عن 2.5 مليون مصاب.

وأجبرت الجائحة العديد من دول العالم، في مقدمتها دول كبيرة بقدراتها البشرية والتقنية والمالية، على اتخاذ إجراءات استثنائية، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.