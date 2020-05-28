الأمين العام للناتو يعتبر إسرائيل شريكا مهما في الحفاظ على أمن المنطقة

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، الدعوة إلى الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، لزيارة إسرائيل ردًا على دعوة الأخير له إلى مقر الحلف.

وبحسب تلفزيون "آي 24 نيوز"، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي هنأ فيه ستولتنبرغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بتشكيل الحكومة الجديدة، وناقشا خلاله التحديات الإقليمية وسبل تعزيز جهود التعاون بين الطرفين.

وقال ستولتنبرغ إن "الناتو" يعتبر إسرائيل شريكا مهما في الحفاظ على أمن المنطقة، ودعا نتنياهو لزيارة مقر الحلف، ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بدعوته الى زيارة إسرائيل.

وفي الـ17 من الشهر الجاري، قدم نتنياهو حكومة الوحدة الجديدة التي شكلها إلى الكنيست، لينهي الجمود السياسي المستمر منذ أكثر من عام، بينما كان يستعد للمثول أمام المحكمة خلال أسبوع لاتهامات تتعلق بالفساد.

تحدثت اليوم مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الذي اتصل بي ليهنئني على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.



بحثت معه التحديات الإقليمية وتوسيع رقعة التعاون بين إسرائيل والناتو. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 28, 2020

​صادق الكنيست الإسرائيلي، في ذلك اليوم، على الحكومة الجديدة، التي تم تشكيلها نتيجة اتفاق بين رئيس الوزراء الحالي، نتنياهو، وزعيم تحالف "أزرق-أبيض"، بيني غانتس.

وبموجب اتفاق لتقاسم السلطة مع غانتس، منافسه الانتخابي السابق المنتمي للوسط، سيتولى نتنياهو منصب رئيس الوزراء لمدة 18 شهرا ثم يسلم المنصب لغانتس.

على جانب آخر، قرر القضاء الإسرائيلي، هذا الأسبوع، إرجاء محاكمة نتنياهو، والتي كان من المفترض أن تدوم عدة أشهر، حتى إشعار آخر.