الولايات المتحدة تخطط لإرسال 150 جهاز تنفس اصطناعي إلى روسيا

أكد ممثل الإدارة الأمريكية أن الشحنة الثانية من أجهزة التنفس الصناعي المكونة من 150 جهاز ستصبح جاهزة للإرسال من الولايات المتحدة إلى روسيا الأسبوع المقبل.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ممثل الإدارة الأمريكية لـ"سبوتنيك": "150 جهاز تنفسي صناعي حاليا قيد التصنيع، ومن المتوقع أن يتم إرسالهم الأسبوع المقبل بعد 1 يونيو".

وسبق أن أكد ممثل الشركة المصنعة لأجهزة التنفس الصناعي "فاياري ميديكال" لوكالة "سبوتنيك" أنه من المخطط إرسال هذه الأجهزة 30 مايو.

يذكر أن الجانب الأمريكي قدم لروسيا دون مقابل 200 جهاز تنفسي صناعي ومعدات تصل قيمتها إلى 5.6 مليون دولار.

وأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية الدفعة الأولى، وهي عبارة عن 50 جهاز تنفس صناعي، إلى روسيا يوم 20 مايو/أيار، أما البقية وعددها 150 جهازا، سترسل في وقت لاحق.