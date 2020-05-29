البحرية الفنزويلية: رابع ناقلة وقود إيرانية تصل مياه فنزويلا

أعلنت البحرية الفنزويلية، اليوم الجمعة، وصول ناقلة وقود إيرانية رابعة إلى فنزويلا.

موسكو- سبوتنيك. وقالت البحرية في بيان: "الناقلة الإيرانية فاكسون أتمت المهمة".

هذا وأكدت مواقع رصد حركة الشحن البحري أن قافلة من خمس ناقلات إيرانية تتجه الآن نحو فنزويلا وهي محملة بنحو 220 إلى 240 مليون لتر من البنزين.

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، الأسبوع الماضي أن فرقة من القوات العسكرية سترافق ناقلات إيرانية تحمل وقودا إلى بلادة.

هذا وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أيار/مايو 2018، أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) مع إيران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات على طهران، لافتاً إلى أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

كما أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على فنزويلا، واعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا، مطالبة مادورو بالرحيل.

وعبرت طهران مرات عدة عن دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تسانده أيضا روسيا والصين وتركيا وكوبا، وتعود العلاقات الوثيقة بين طهران وكراكاس إلى عهد الرئيس السابق هوغو تشافيز (1999-2013).