فشل عملية إطلاق صاروخ في الولايات المتحدة...فيديو

فشل الإطلاق الأول للصاروخ الحامل "LauncherOne" من على متن "Boeing 747 Cosmic Girl". في الثانية التاسعة بعد الانفصال عن الطائرة، توقف محرك الصاروخ لسبب غير معروف.

وعلقت شركة فيرجن أوربت، مطور "LauncherOne" على الحادث، قائلة: "قلنا إن الهدف الرئيسي للرحلة الأولى سيكون البيانات وحصلنا على الكثير منها".

تعمل Virgin Orbit على تطوير طريقة منخفضة التكلفة لتوصيل الأقمار الصناعية الصغيرة إلى المدار باستخدام حامل صغير يطلقها من الجو. حمولة LauncherOne هي 300 كيلوغرام.