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    طهران، إيران 26 أبريل 2020

    المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: سيطرنا على فيروس كورونا ونعمل على احتوائه

    © REUTERS / Wana News Agency
    العالم
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (87)
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    قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن بلاده تمكنت من السيطرة على فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، وتعمل حاليا على احتوائه.

    ونقلت وكالة "فارس"، صباح اليوم الجمعة، عن ربيعي، أن الكثيرين توقعوا فشل إيران في أزمة فيروس كورونا، ولكن بلاده تمكنت من السيطرة على هذا المرض، معربا عن أمله بتجاوز هذه الأزمة.

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    وتابع ربيعي "إن الكثيرين تصوروا بأننا سنطيح أرضا ولا ننهض وستمتلئ مستشفياتنا بالمتوفين، ولن تخلو أسرتنا وسيتوفى كبار السن، ولكن لحسن الحظ أن أيا من هذه الأمور لم يحدث ونعمل الآن على احتواء المرض".

    وشدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، على "إننا ومن خلال السيطرة والإدارة واحتواء أزمة كورونا الصعبة، يحدونا الأمل في ظل التكاتف معا بتجاوز هذه الجائحة".

    وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، قد أعلن الخميس بأن عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 143849، والمتعافين 112988 والمتوفين 7627 شخصا.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 5.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 350 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

    © Sputnik . MOHAMED HASSAN
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    الكلمات الدلالية:
    منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, إيران
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