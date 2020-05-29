رجل صومالي مسن ضحية لأعمال الشغب في منيابولس الأمريكية... فيديو

شهدت مظاهرات الاحتجاج التي ضربت مدينة منيابولس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا الأمريكية، أعمال عنف وإصابات بين المتظاهرين، حيث تم تداول مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر إصابة رجل صومالي مسن.

ويظهر المقطع المصور الذي تم تداوله إصابة رجل صومالي وتعرضه للنزيف، مع محاولة بعض الأشخاص المحيطين مساعدته وتهدئته وإيقاف النزيف.

كما ويظهر الفيديو شخصا آخر وقد استلقى على رصيف الطريق ومن حوله عدد من الأشخاص الذين يحاولون مساعدته، ليتم لاحقا نقله في إحدى السيارات لإسعافه.

هذا وتشهد المدينة الأمريكية ليومها الثاني عددا من المظاهرات والاحتجاجات، التي قام فيها المتظاهرون بأعمال شغب طالت المحال وأضرموا النار بعددا منها، على خلفية مقتل مواطن من أصول أفريقية تحت ركبة شرطي أمريكي.

في الوقت الذي فرضت فيه السلطات الأمنية طوقا أمنيا حول مسكن الشرطي لمنع إيذائه من قبل المتظاهرين.

More fires all along this entire street. Unbelievable. @KSTP pic.twitter.com/OiEkt25BIr — Ashley Zilka (@ashleyzilka) May 28, 2020

وكانت السلطات قد سجلت في وقت سابق، مقتل مواطن واحد نتيجة تبادل إطلاق الرصاص أثناء الاحتجاجات، وأعلنت عن وجود متهم قيد الاعتقال على خلفية الأحداث.

وعلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، على الفيديو الذي وثق مشهد موت المواطن أمريكي تحت ركبة الشرطي.

وقال ترامب، "مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل يجريان بالفعل، بطلب مني، تحقيقا في وفاة جورج فلويد المؤسفة جدا والمأساوية في منيابوليس".

وتابع، "طلبت الإسراع بهذا التحقيق، وأنا ممتن جدا لكل ما بذلته سلطات إنفاذ القانون المحلية من جهد".