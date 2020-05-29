قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لينغ تشيانغ، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن الصين تدعو الدول الأخرى إلى الكف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ.

وذكر الدبلوماسي وتعليقا على البيان العام لوزارات خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية: "إن الدول المعنية تتدخل بشكل صارخ في شؤون هونغ كونغ وفي الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية، والصين تدين ذلك وتعرب عن احتجاج شديد، وقد قدمنا ​​عرضا للدول المعنية ... نحث جميع الدول ذات الصلة على احترام سيادة الصين ووقف أي محاولات للتدخل في شؤون هونغ كونغ".

كما دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية، الولايات المتحدة للتوقف الفوري عن التلاعبات السياسية بشأن هونغ كونغ بعد طلب الأخيرة مناقشة مشروع قانون يخص أمن هونغ كونغ في مجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث: "الولايات المتحدة تتدخل بطريقة صارخة في شؤون الصين بطلبها بحث هذه المسألة [قرار الصين بشأن مشروع قانون حول أمن هونغ كونغ] في مجلس الأمن الدولي... ندعو الولايات المتحدة للتوقف الفوري عن التلاعبات السياسية".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة خارجية المملكة المتحدة وأستراليا وكندا والولايات المتحدة في بيان مشترك، أن قرار سلطات جمهورية الصين الشعبية بوضع قانون للأمن القومي لهونغ كونغ يتعارض مع أحكام إعلان الحكم الذاتي للمنطقة الذي وقعته بريطانيا والصين.