ترامب يوجه انتقادا لعمدة مدينة منيابوليس بعد تصاعد الاحتجاجات

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمدة مدينة منيابوليس بعد تصاعد الاحتجاجات فيها، متهما إياه بالافتقار إلى مؤهلات القيادة.

ونشر ترامب تغريدة على "تويتر" جاء فيها:"لا يمكنني الجلوس هناك والنظر إلى ما يحدث في مدينة أمريكية رائعة، مينيابوليس".

وتابع ترامب: "الافتقار التام للقيادة، إما أن يقوم عمدة اليسار الضعيف جدًا، جاكوب فراي بعمله والسيطرة على المدينة، أو أرسل الحرس الوطني وأقوم بالمهمة بشكل صحيح".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

من جانبه استدعى حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتز، أمس الخميس، الحرس الوطني بعد أن اندلعت أعمال شغب في أجزاء من مدينة مينيابوليس في أعقاب وفاة رجل أسود، يدعى جورج فلويد، كان محتجزا لدى الشرطة.

وانتشرت لقطات مصورة عبر مواقع التواصل، يظهر فيها شرطي يثبت، جورج فلويد، على الأرض وهو مكبل اليدين لأربعة دقائق واضعاً ركبته فوق رقبته أثناء اعتقاله، فيما يقول الأخير أكثر من مرة "لست قادراً على التنفس".

وتم تسريح الشرطيين الأربعة المتورطين وفتح تحقيق في الحادث.