وقالت الشركة في تغريدة تحذيرية مصاحبة لتغريدة ترامب: "انتهكت هذه التغريدة قواعد تويتر فيما يتعلق بتمجيد العنف. ومع ذلك، فقد قرر موظفو تويتر أنه قد يكون في المصلحة العامة أن تبقى التغريدة متاحة".

© Photo / screenshot twitter "تويتر" تتهم ترامب "بتمجيد العنف" في تغريداته

وكان ترامب قد هدد في إحدى تغريداته بإطلاق النار على من يتجه إلى نهب المحلات التجارية في خضم المظاهرات الدائرة إثر مقتل جورج فلويد.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

وقال ترامب في تغريدته إنه تحدث مع حاكم ولاية مينيسوتا وأكد له ان الجيش سيدعمه في إحكام السيطرة على الاحتجاجات المشتعلة.

وفي وقت سابق هدد ترامب بـإغلاق منصات التواصل الاجتماعي بعدما اتهمه موقع "تويتر" الثلاثاء بنشر معلومات كاذبة عبر تغريدتين "لا أساس لهما من الصحة".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

من جانبها حثت شركة "تويتر" القراء على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها ترامب، محذراً من أن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة ودحضها مدققون.

وفي رد على تحرك الشركة، اتهم ترامب "تويتر" في تغريدة بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020. وقال: "تويتر تخنق حرية التعبير تماماً، وأنا، بصفتي رئيساً، لن أسمح بحدوث ذلك".