وفاة أكبر رجل في العالم عن عمر يناهز 112 عاما في بريطانيا... صور

أعلن في بريطانيا، يوم أمس الخميس، عن وفاة أكبر رجل في العالم سنا بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد صراع مع مرض السرطان.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت"، قالت عائلة ويتون المدرس السابق والمهندس من مقاطعة هامبشاير في وسط إنجلترا، في بيان "نعلن بأسف شديد، وفاة حبيبنا بوب ويتون".

وأضافت "لقد كان قدوة لنا. كان لديه العديد من الصداقات وكان يكتب مواضيع مرتبطة بالسياسة والبيئة وميادين أخرى حتى وفاته، كما أنه يهتم كثيرا بالبيئة".

وأوضحت أنه توفي "بهدوء" أثناء نومه في منزله صباح الخميس.

World’s oldest man Bob Weighton dies aged 112



Bob Weighton, who held the title for the oldest person living (male), has passed away due to cancer.



Bob Weighton was officially confirmed as the oldest person living (male) at 112 years and 1 day on 30 March 2020. pic.twitter.com/OVlA5aaKxq — 237Gossipmail🇨🇲🇨🇲 (@237gossipmail) May 29, 2020

وولد ويتون في يوركشير في شمالي إنجلترا في 29 مارس 1908، وهو واحد من 7 أطفال، ولديه 3 أولاد و10 أحفاد و25 من أبناء الأحفاد.

وحصل ويتون على لقب أكبر رجل في العالم سنا بعدما قام استشاري أمراض الشيخوخة في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية روبرت يونغ، بالتأكد من وثائق ولادته بعد وفاة حامل اللقب السابق الياباني شيتيتسو واتانابي في وقت سابق من هذا العام.

وكان آخر احتفال بعيد ميلاده في 29 مارس/ آذار الماضي خلف أبواب مغلقة بعد فرض الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت آخر كلماته إن "العالم يعيش في حالة من الفوضى" بسبب الأزمة.