وزیر الدفاع الإيراني: أمن الخلیج مصلحة مشترکة لدول المنطقة

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، إن أمن الخليج يمثل مصلحة مشتركة لجميع دول المنطقة.

أفادت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، أن أمير حاتمي يعتبر دول منطقة الخليج مسؤولة عن ضمان الأمن والاستقرار فيها، وأن السماح لأمريكا من قبل بعض دول الجوار بالتواجد في المنطقة يعد خطأ استراتيجيا.

سبق وأن قال العميد أمير حاتمي، أمس الخميس، إن مضيق هرمز في منطقة الخليج ممرا حيويا لإيران والحفاظ على أمن هذه المنطقة هو في صلب اهتمام بلاده.

وأكد حاتمي أن "القرارات الاستراتيجية للسياسة الخارجية يتم اتخاذها وصياغتها دوما أخذا في الاعتبار أهمية هذه المنطقة"، مشددا على أنه "سيتم تعزيز الحزام الأمني للخليج الفارسي خاصة مضيق هرمز الحيوي".

وأكد حاتمي، خلال مشاركته في مراسم انضمام عشرات الزوارق السريعة إلى بحرية الحرس الثوري، أنه "سيتم تعزيز الحزام الأمني للخليج الفارسي خاصة مضيق هرمز الحيوي".

وأوضح بأن "هذه الزوارق تم تصميمها وتصنيعها بهمم خبراء منظمة الصناعات البحرية في وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، وتتميز بقدرات جيدة جدا في مجال القتال البحري من ضمنها الذكاء والتخفي من الرادار والتحرك اللافت والمناورة الكبيرة والسرعة العالية".

ولفت حاتمي إلى أن "أكثر من 80% من المعدات المستخدمة في هذه الزوارق مثل الاتصالات والرادارات ومنظومات السيطرة وشاشات العرض مصنعة داخليا وأن جميع منظومات توجيه الأسلحة والمعالجة موطنه في وزارة الدفاع".