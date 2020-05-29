"غوغل" تطلق موقعا إلكترونيا يساعد على تجنب عمليات الاحتيال

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، يحاول الموقع الجديد الذي يحمل عنوان Scamspotter.org أن يظهر للناس كيفية تحديد أشياء، مثل: فحوصات التحفيز الزائفة، أو عروض اللقاحات المزيفة، أو غيرها من المعلومات الطبية الزائفة، كما يسلط الموقع الضوء أيضًا على بعض الأنماط النموذجية للمخادعين، مثل المخادع الذي يطلب من المستهدفين تحويل الأموال أو شراء بطاقة هدايا له.

وتأتي الخدمة الجديدة في ظل ازدياد الخدع الرقمية وسط تفشي وباء فيروس كورونا ، حيث يستغل "المحتالون" الوباء حسبما أفادت الشركة.

وبحسب الاحصائيات خسر الأمريكيون أكثر من 40 مليون دولار من المحفظات الإلكترونية والحسابات المصرفية بسبب عمليات احتيال ذات صلة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية.

وتتوقع لجنة التجارة الفيدرالية خسارة أكثر من ملياري دولار هذا العام بسبب عمليات الاحتيال في جميع المجالات ذات الصلة بالفيروس التاجي أو غير ذلك.