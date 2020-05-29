سلطات مدينة كيتاكيوشو اليابانية تعلن عن بداية الموجة الثانية من كوفيد-19

أعلن كينجي كيتاشاشي، عمدة مدينة كيتاكيوشو اليابانية، عن بداية الموجة الثانية من انتشار عدوى فيروس كورونا في المدينة، حسب قناة NHK التلفزيونية.

على مدى الأيام الستة الماضية، تم تسجيل 43 حالة جديدة مصابة بـ COVID-19 في كيتاكيوشو. في هذا الصدد، من 31 مايو أيار إلى 18 يونيو حزيران، سيتم إعادة إغلاق 119 موقعا، بما في ذلك المتاحف ودور السينما والمكتبات في المدينة.

كما طلب العمدة من أصحاب المؤسسات الامتناع عن إقامة مناسبات خاصة.

سيحضر تلاميذ الصفوف الابتدائية والمتوسطة الدروس الصباحية فقط.

وفقًا لمكتب الإحصاءات العالمي Worldometer، حتى 29 مايو، تم تسجيل 16683 حالة إصابة بفيروس كورونا في اليابان، وتوفي 867 شخصًا.