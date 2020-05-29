حشرات تستعد لـ"غزو" العالم بعد 17 عاما من وجودها تحت الأرض (فيديو)

تستعد ملايين حشرات "الزيز" للخروج من تحت الأرض خلال أشهر قليلة قبل نهاية العام الجاري ما يشكل تهديدات بحدوث كارثة محتملة.

وحسب تقارير علمية نشرتها شبكة "أي بي سي نيوز" تظهر تلك الحشرة، التي يطلق عليها باللاتينية "سيكاد" بشكل متكرر، كل 13 أو 17 عامًا فقط، ويفترض العلماء أن ذلك يحدث لتجنب التزامن مع دورات حياة حيوانات أخرى يمكن أن تفترسها.

— ABC News (@ABC) May 27, 2020

وتمتلك الحشرة 4 أجنحة رفيعة تغطي الجزء الخلفي من جسدها، ولها لون داكن، يتراوح طولها بين سنتيمترين و5 سنتيمترات، ولها عينان صغيرتان حمروان متباعدتان وتقوم بوضع البيض فوق أغصان الشجر وداخل المحاصيل الزراعية ما يتسبب بوجود احتمالية أن يتوقف نمو النبات تماما، الأمر الذي يشكل خطرا على بساتين الفاكهة، والكروم، والأشجار.

أما بالنسبة للبشر فتعتبر حشرات "الزيز" غير مؤذية بشكل مباشر، باستثناء الضوضاء الهائلة التي تصدرها، والتي تمثل مصدر إزعاج كبير.